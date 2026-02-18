È stato annunciato il regolamento di Canzonissima, dopo che gli organizzatori hanno ricevuto numerose richieste dai fan. La nuova edizione prenderà il via a gennaio e vedrà la partecipazione di artisti già noti al pubblico. I concorrenti si sfideranno in diverse sfide, con premi che includono anche un contratto discografico. La produzione ha deciso di adottare un sistema di votazione più rapido, per rendere il programma più dinamico.

A marzo su Rai 1 partirà ufficialmente la nuova edizione di Canzonissima, con la conduzione di Milly Carlucci: ecco come sarà il regolamento. Su Rai 1 sta per tornare uno storico programma del passato, che ha fatto la storia della televisione italiana. Parliamo di Canzonissima, uno dei format più amati dal grande pubblico. Alla conduzione della nuova edizione della trasmissione, che dovrebbe partire il prossimo 21 marzo, ci sarà Milly Carlucci e attualmente sono sei le puntate previste, che si scontreranno direttamente con il Serale di Amici 25. Ma quale sarà il regolamento del programma? A svelarlo in queste ore è stato il portare Affari Italiani. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Canzonissima, svelato il regolamento della nuova edizione

Canzonissima: svelato il regolamento del nuovo programma di Milly CarlucciMilly Carlucci presenta il nuovo regolamento di “Canzonissima” per il suo ritorno su Rai1, deciso dopo aver ascoltato le tante richieste dei fan.

Canzonissima 2026: ecco come funzionerà la nuova edizioneCanzonissima 2026 torna in tv con un nuovo formato e una sfida tra dodici cantanti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.