canzoni sanremo 2026 ti penso sempre di chiello

Chiello partecipa a Sanremo 2026 portando il suo brano “Ti penso sempre”, un pezzo che riflette il suo stile autentico. La sua presenza al festival nasce dalla volontà di esprimere le emozioni più profonde, senza filtri. Chiello ha deciso di affrontare questa esperienza per mostrare un lato più personale della sua musica. Durante le prove, ha condiviso di voler coinvolgere il pubblico con una performance sincera e diretta. La sua canzone sarà tra le proposte in gara questa settimana.

Arriva al Festival di Sanremo per essere sé stesso, dice Chiello, ma con la voglia di mettersi in gioco. Lo scorso anno è salito sul palco dell’Ariston nella serata dei duetti, cantava al fianco di Rose Villain Fiori rosa, fiori di pesco ed “è stato solo un giorno ed è scivolato via leggero”. Stavolta è lui ad essere in gara, con il brano Ti penso sempre che parla di un amore giunto al capolinea. Il finale aperto punta a far discutere. Ti penso sempre, il testo della canzone di Chiello a Sanremo 2026 . di R. Modello – T. Ottomano – M. Pigoni F. Cigarini – S. Cigarini – T. Ottomano Ed. Sugarmusic PublishingJukebox Edizioni Mi piacerebbe dirti che Non ho pensato a te È che non riesco a svegliarmi E sapere che oramai non ci sei Poi questo fottuto letto Che non mi sembra fatto per due Avevi detto che ero l’unico Ed io ci avevo quasi creduto Ti penso sempre Voglio disinnamorarmi E non è rimasto niente Solo una scheggia di noi due Pensi sia stato uno sbaglio Venire sotto casa tua Non ho trovato il coraggio Di dirti quello che ho fatto Ma almeno non ti ho detto una bugia Una bugia A cosa serve il tuo odio Se la colpa è solo tua Ti penso sempre Voglio disinnamorarmi E non è rimasto niente Solo una scheggia di noi due Quindi amarsi a cosa serve? Se finiamo per odiarci Quanto tempo che si perde A dirsi ti amo e dopo addio Pensi sia stato uno sbaglio Lasciami sciogliere nell’agonia Non meritavo uno schiaffo Mi hai messo in bocca un’altra tua bugia Lasciami sciogliere nell’agonia Nell’agonia Se ti rivedo ti Tutti i testi di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it

