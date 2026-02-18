canzoni sanremo 2026 magica favola di arisa

L’ex vincitrice all’Ariston con Controvento torna in gara al Festival di Sanremo 2026 con una sorta di autobiografia in musica. Arisa con Magica favola canta una svolta emotiva personale, di chi ha sempre pensato alla carriera e alle relazioni sentimentali trascurando la vera felicità. Il pezzo è una ballata che guarda al tempo che passa e – spiega la stessa artista – “che qualcuno ha definito in stile Disney, ma che per me s’ispira più che altro all’opera”. Magica favola, il testo della canzone di Arisa a Sanremo 2026. di R. Pippa – M. Cantagalli – G. Anastasi – C. Frigerio F. Dalè – M. Cantagalli Ed. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Festival di Sanremo 2026, tutti i testi delle canzoni Tutto pronto per la 76esima edizione del Festival. Trenta canzoni inedite che spaziano dal pop al rap, tra grandi ritorni come Patty Pravo e Raf, e debutti attesissimi come Tommaso Paradiso e Tredici Pietro facebook

