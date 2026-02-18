Lavori conclusi al ponte sul Villoresi, causando disagi ai pendolari per settimane. La ditta ha terminato i lavori di riparazione, permettendo ora di tornare alla normale circolazione. Gli automobilisti che ogni giorno percorrevano la strada tra Oleggio e Lonate Pozzolo potranno riprendere il traffico senza ulteriori rallentamenti.

Dopo settimane di disagi, deviazioni e traffico rallentato, arriva la notizia attesa da automobilisti e pendolari: sono terminati i lavori lungo la strada statale che collega Oleggio a Lonate Pozzolo. Si è tornati a circolare regolarmente in entrambi i sensi di marcia sul ponte che attraversa il canale Villoresi, uno snodo fondamentale per i collegamenti tra Piemonte e Lombardia. A comunicarlo è stato il sindaco di Oleggio, Andrea Baldassini, al termine di un confronto con Anas per verificare lo stato dell’intervento. Il tratto interessato dai lavori rappresenta infatti un collegamento strategico non solo per chi si sposta quotidianamente tra i due territori, ma anche per il traffico commerciale e per chi raggiunge l’area di Malpensa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cantiere finito al ponte sul Villoresi

