Cancellate la Palestina | il British Museum e la pressione legale di UKLFI

Il British Museum ha cancellato il nome “Palestina” da alcune didascalie delle sue gallerie, dopo che UK Lawyers for Israel (UKLFI) ha fatto pressione con una lettera formale. La decisione riguarda le esposizioni dedicate all’antico Medio Oriente, dove ora il termine è stato eliminato. La mossa ha generato polemiche e sollevato dubbi sulla reale motivazione dietro questa scelta.

Nei giorni scorsi il quotidiano britannico The Daily Telegraph ha pubblicato un articolo secondo cui il British Museum avrebbe rimosso la parola “ Palestina ” dalle didascalie di alcune sue gallerie dedicate all’antico Medio Oriente, in seguito a una lettera inviata da UK Lawyers for Israel (UKLFI). Secondo quanto ricostruito, l’organizzazione avrebbe inviato una lettera in cui si contestava l’uso del termine in relazione al popolo Hyksos, sostenendo che non fosse corretto definirli un popolo di derivazione “palestinese” e che avrebbe potuto fuorviare il pubblico sulla storia della regione, quindi minare la storia di Israele e del popolo ebraico. 🔗 Leggi su It.insideover.com

