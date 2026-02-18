Campania nell’istruzione | Salerno 9° in Italia per accessibilità investimenti e docenti Il Sud risale la classifica

La città di Salerno ha raggiunto il nono posto in Italia per accessibilità scolastica, grazie a investimenti mirati e a un alto livello di formazione dei docenti. La causa di questo miglioramento risiede negli investimenti recenti nel settore dell’istruzione e nelle politiche adottate dal Comune per facilitare l’accesso alle scuole. Un esempio concreto è l’ampliamento delle aule e il rafforzamento delle risorse umane. La classifica di LeTueLezioni colloca Salerno tra le città più attente alle esigenze degli studenti e delle famiglie.

Salerno nell’élite dell’istruzione: la Campania risale la classifica nazionale. Salerno si conferma tra le città italiane più virtuose per l’accesso all’istruzione, balzando al nono posto nella classifica nazionale redatta dalla piattaforma LeTueLezioni. Un risultato che premia l’impegno della Campania, regione che vede tre città – Salerno, Napoli e Caserta – tra le prime dieci posizioni grazie a investimenti mirati e una distribuzione capillare di risorse scolastiche. Un investimento strategico per il futuro. L’indagine, denominata Accessibility Index, ha analizzato dati demografici, la presenza di strutture scolastiche, il numero di docenti e la spesa pubblica regionale per delineare un quadro preciso dell’accessibilità all’istruzione sul territorio italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Scuola e accessibilità, Salerno nella top ten italiana: più fondi e docenti rispetto al NordSalerno si distingue per l’alto livello di accessibilità scolastica, grazie a un maggior numero di fondi e docenti rispetto al Nord.

Divario territoriale nell’istruzione: in Piemonte analfabetismo sconfitto già nel 1871, il Sud paga ancora dazioNel 1871 in Piemonte l'analfabetismo era già stato superato, mentre al Sud il problema rimane ancora oggi.

