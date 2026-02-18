Campania maltempo in arrivo | allerta gialla per venti e mareggiate su tutta la regione Pronti interventi comunali

La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per venti intensi e mareggiate sulla Campania, a causa di una perturbazione proveniente dal Nord Africa. La perturbazione sta portando raffiche di vento che colpiranno tutta la regione, con rischi di allagamenti e danni alle strutture costiere. Le autorità locali hanno già predisposto interventi di emergenza lungo le coste e nelle zone più vulnerabili. Le previsioni indicano che il maltempo durerà almeno fino a domenica sera, con raffiche che supereranno i 70 kmh.

Campania in allerta: venti forti e mareggiate in arrivo, massima attenzione sulle coste. La Campania si prepara ad affrontare un fine settimana di maltempo. La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo gialla valido sull’intero territorio, dalle ore 8 di giovedì 19 febbraio alle ore 8 di venerdì 20 febbraio, a causa dell’intensificarsi dei venti e dell’agitazione del mare lungo le coste. Un quadro meteorologico complesso e in rapido peggioramento. Il Centro Funzionale regionale monitora costantemente l’evoluzione della situazione. I venti, previsti prevalentemente di provenienza sud-occidentale, raggiungeranno raffiche intense, creando potenziali disagi e danni.🔗 Leggi su Ameve.eu

