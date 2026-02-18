Camion si schianta in Autostrada | traffico in tilt 8 chilometri di coda

Un camion ha perso il controllo e si è schiantato questa mattina sull’A1 in direzione di Napoli, causando una lunga coda di otto chilometri. L’incidente si è verificato vicino allo svincolo di Villa Literno-Pomigliano, e il traffico si è bloccato rapidamente, creando disagi per molti automobilisti. Gli agenti sono sul posto per accertare le cause dell’incidente e gestire la viabilità.

Traffico in tilt sull'A1 in direzione di Napoli. Verso le ore 8 di questa mattina, per cause da accertare, l'autista di un camion ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato nei pressi dello svincolo di Villa Literno-Pomigliano. Il traffico si è subito paralizzato con una coda che avrebbe raggiunto la lunghezza di ben 8 chilometri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia stradale che, oltre ai rilievi del caso, sta cercando di gestire al meglio il flusso di veicoli in transito nel tratto. In una nota, Autostrade consiglia un percorso alternativo agli automobilisti diretti verso Napoli: "Uscire al bivio con l'asse di supporto, seguire le indicazioni per Acerra-Pomigliano, successivamente la SS 162 Dir.🔗 Leggi su Napolitoday.it

