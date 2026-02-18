Camion imbocca la ciclabile e si ‘incaglia’ sul cavalcavia tra Treviglio e Caravaggio

Un camion ha causato un incidente sulla pista ciclabile tra Treviglio e Caravaggio, bloccando il passaggio dei ciclisti. L’autista ha perso il controllo del mezzo, che è finito sul cavalcavia lungo la Exss11 Padana Superiore. La presenza del camion ha interrotto il percorso dedicato alle biciclette, creando disagi e rallentamenti sulla strada.

Treviglio. Un camion si è incagliato sulla pista ciclabile che corre a lato della Strada Provinciale Exss11 Padana Superiore. È accaduto intorno all’una nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 febbraio. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il mezzo pesante avrebbe imboccato la ciclabile all’altezza di via Greggia, la strada che conduce verso il polo scolastico Archimede. Il camion avrebbe poi proseguito per circa un centinaio di metri in direzione Caravaggio, fino a rimanere incagliato sul cavalcavia. Da chiarire le ragioni dell’errore di percorso: non è escluso che il conducente abbia seguito indicazioni sbagliate o non si sia accorto della segnaletica.🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Camion si incaglia con un albero e "perde" il tetto, viale della Libertà in tilt dopo l'incidente San Giuliano, 48enne muore travolto da un camion sul cavalcavia: camminava al centro della carreggiata alle 6 del mattinoQuesta mattina presto a San Giuliano Milanese, un uomo di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Camion imbocca la ciclabile e si incaglia sul cavalcavia tra Treviglio e Caravaggio nella notte. Camion imbocca la ciclabile e si ‘incaglia’ sul cavalcavia tra Treviglio e CaravaggioIl mezzo pesante entra per errore sul percorso lungo via Greggia e percorre un centinaio di metri prima di bloccarsi a lato della Strada Provinciale Ex Statale 11 Padana Superiore. Sul posto i carabin ... bergamonews.it In piazza Ferrara nel cuore del quartiere Corvetto il corteo si ferma. Il camion che lo guida imbocca via Mompiani. Sopra al mercato comunale, intanto, vengono esposti striscioni contro la polizia. Sono le sei di ieri sera. Il corteo attende ancora un po’. Poi lo stri facebook