Camion esplode all’Interporto | salvato il guidatore ma è gravissimo

Un camion è esploso questa mattina all’Interporto di Bentivoglio, causando gravi ustioni al conducente che è stato immediatamente soccorso. L’esplosione si è verificata durante le operazioni di carico e ha provocato un grande incendio, che ha costretto i vigili del fuoco a intervenire rapidamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La forte detonazione si è sentita anche in paesi vicini come Funo, Argelato e San Giorgio.

Bologna, 18 febbraio 2026 – Una esplosione assordante che, dall'Interporto di Bentivoglio, si é udita fino a vari altri paesi della Bassa tra cui Funo, Argelato e persino San Giorgio. Ad esplodere, nella tarda serata di ieri, poco prima delle 23, un grosso camion, che era parcheggiato in uno dei piazzali di carico scarico del polo logistico della Bassa. Stando a quanto si apprende, a causare il rogo del camion e l'esplosione dello stesso sarebbe stato un fornelletto a gas, di cui si stava servendo l'autista del mezzo pesante per cenare. L'uomo, un turco 67enne, stava cucinando la cena quando qualcosa nel meccanismo del fornelletto a gas é andato storto.