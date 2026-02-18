Il nome di alcuni sportivi emerge di recente dopo aver utilizzato calendari sensuali e profili a pagamento per finanziare la loro partecipazione alle Olimpiadi. La scelta ha attirato l’attenzione di molti, soprattutto perché permette loro di raccogliere fondi in modo diretto e immediato. Per esempio, alcuni atleti hanno pubblicato immagini provocanti sui social, offrendo contenuti esclusivi a chi pagava un abbonamento. Questa strategia, spesso criticata, diventa una soluzione concreta quando i finanziamenti pubblici e gli sponsor tradizionali scarseggiano.

Gli atleti delle Olimpiadi non sempre possono contare esclusivamente su sponsor tradizionali e fondi pubblici. Per finanziare la partecipazione ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, alcuni sportivi tedeschi hanno scelto strategie alternative, spesso creative e profondamente legate al mondo digitale. In un panorama sportivo in cui i costi aumentano e le risorse non sempre tengono il passo, molti atleti stanno sperimentando nuove forme di sostegno economico, tra cui piattaforme per adulti, contenuti esclusivi e progetti fotografici destinati alla vendita. La campionessa mondiale di bob 2024, Lisa Buckwitz, ha aperto un profilo digitale per sostenere economicamente il proprio team: tra raduni, trasferte, manutenzione delle attrezzature e costi logistici, una stagione agonistica può arrivare a richiedere fino a 50mila euro. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Calendari sensuali e profili a pagamento: come alcuni sportivi rendono possibile la partecipazione alle Olimpiadi

