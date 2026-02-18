Calcio | Terza categoria Sporting Forte sul doppio fronte Exploit del Lido
Lo Sporting Forte ha conquistato due vittorie in una sola settimana, mentre il Lido ha ottenuto una vittoria sorprendente. La 19ª giornata di campionato di Terza categoria si è disputata in condizioni difficili a causa del maltempo di sabato, che ha costretto a rinviare alcune partite. I campi di gioco sono stati pesanti e insidiosi, rendendo ancora più difficile il lavoro delle squadre.
In Terza categoria si è giocata la 19ª giornata di campionato (4ª di ritorno nel girone B di Lucca e 6ª in quello unico di Massa Carrara) dove il maltempo di sabato ha portato a diversi rinvii. Girone lucchese. La squadra del momento è lo Sporting Forte dei Marmi. I nerazzurri di Gabriele Maggi sono in corsa su due fronti. In coppa hanno conquistato il pass per la finale provinciale battendo mercoledì scorso 1-0 a domicilio lo Stiava col gol-partita di Giacomo Macchiarini Orlandi e nell’ultimo atto del 4 marzo troveranno il San Lorenzo (che nell’altra semifinale ha espugnato 3-0 il campo dell’Atletico Penarol). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Terza categoria Sporting Forte in finale di Coppa. In campionato oggi spicca Lido-Lucca OvestLo Sporting Forte dei Marmi si è qualificato per la finale di Coppa dopo aver battuto lo Stiava 1-0 grazie a un gol di Giacomo Macchiarini Orlandi, segnato a metà ripresa.
Terza categoria Turno interno per Retignano e Stiava. Alle 14.30 il derby Lido-Sporting Forte al “Benelli“Questa sera si gioca il derby tra Retignano e Stiava nella terza categoria.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
