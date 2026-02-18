Calcio sollievo Bremer nessuna lesione

Gleison Bremer si è sottoposto a controlli medici dopo un lieve infortunio durante l’allenamento. La Juventus ha comunicato che gli esami effettuati al J Medical hanno escluso lesioni muscolari o ossee. Il difensore brasiliano potrà tornare presto in campo senza rischi di stop prolungati. La società ha deciso di monitorare attentamente la sua condizione nei prossimi giorni. Bremer ha partecipato regolarmente alla seduta di allenamento questa mattina, rassicurando staff e tifosi. La sua presenza sarà decisiva nella prossima partita di campionato.

Roma, 18 feb. (askanews) – La Juventus e Gleison Bremer possono tirare un sospiro di sollievo. Gli esiti degli esami cui si è sottoposto il giocatore al J Medical hanno dato esito negativo. Il brasiliano, quindi, non si è procurato nessuna lesione e verrà monitorato quotidianamente dallo staff medico bianconero. Anche per Jonathan David, il quale è stato costretto al forfait nella gara di Champions League contro il Galatasaray per un fastidio all'inguine, sono arrivate buone notizie: non sono stati riscontrati guai seri, il canadese ha lavorato a parte e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno alla Continassa.