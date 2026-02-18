calcio seconda categoria rinviato il match della capolista ad albiano magra arcola fermato dal fango il ceula ne approfitta

Riposo forzato per la capolista Arcola Garibaldina nella 15ª giornata di Seconda categoria. La sfida in programma ad Albiano è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell’impraticabilità del ‘Molinazzi’ a causa della forte pioggia. Ne approfitta il Ceula che si porta a tre punti dai garibaldini espugnando il ‘Marchini’ di Castelnuovo con un tennistico 6-1 sulla Castelnovese. Levantesi a segno con una tripletta di Manuel Motto, doppietta di Agrò e gol di Martinez. I padroni di casa erano passavano in vantaggio con Bertini nei primi minuti. Sale al terzo posto il Colli che pareggia 1-1 a Bottagna con il Vezzano raggiungendo il Rebocco sconfitto 3-1 al ‘Cristoni’ dal San Lazzaro Lunense. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

