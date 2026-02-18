Calcio nuova avventura per il ravennate Ballardini | guiderà l' Avellino in Serie B

L'Avellino cambia guida tecnica e affida la panchina al ravennate Davide Ballardini. La decisione è maturata nelle ultime ore, quando il presidente D'Agostino e il direttore sportivo Aiello hanno chiuso l'accordo con l'allenatore ravennate, superando l'ipotesi che portava a Guido Pagliuca. Ballardini, classe 1964, torna in Serie B dopo l'esperienza alla guida della Cremonese nella stagione 202324, conclusa dopo undici partite. Il suo curriculum racconta però soprattutto un lungo percorso in Serie A: 289 panchine nella massima categoria, distribuite in una carriera iniziata oltre vent'anni fa. L'esordio da allenatore risale alla stagione 200405 in Serie C con la Sambenedettese.