Calcio da tavolo l' undicenne talento barcellonese Rossitto vince Coppa Italia e Supercoppa con Bari La dedica è commovente

Rossitto, un ragazzino di 11 anni di Barcellona Pozzo di Gotto, ha conquistato due trofei importanti con il Bari: la Coppa Italia e la Supercoppa. La vittoria è arrivata durante il torneo di Anagni, dove il giovane ha dimostrato grande abilità e determinazione. La sua dedica commuove chi ha seguito la competizione, sottolineando la passione che mette nel calcio da tavolo. Il Bari TS ha scritto una pagina memorabile nella storia del calcio da tavolo italiano, portando a casa due vittorie prestigiose.

Ad Anagni il Bari TS scrive una pagina straordinaria del Calcio da Tavolo italiano vincendo la Coppa Italia della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo e la Supercoppa Italiana. Ma oltre ai trofei, oltre alle finali vinte all'ultimo secondo contro Montesilvano e Modena, c'è una dedica che rende tutto più profondo. È quella del barcellonese Aleksandar Rossitto, 11 anni, cuore e talento della formazione pugliese, che ha voluto offrire questa doppia vittoria al cugino Simone e all'amico Mattia, scomparsi tragicamente in un incidente esattamente sette mesi fa in un incidente in via Kennedy.