Calcio a 5 il Team Scaletta piega la resistenza della quotata Sangiovannese

Il Team Scaletta ha vinto 2-1 contro la Sangiovannese nella 13ª giornata di Serie B femminile di calcio a 5, grazie a due gol realizzati nel secondo tempo. La partita si è giocata nel palazzetto di Scaletta, dove le ragazze di casa hanno conquistato tre punti fondamentali per mantenere il quarto posto in classifica.

La squadra jonica si è imposta per 2 a 1 in casa nella 13^ giornata del campionato di Serie B, rafforzando il quarto posto in graduatoria Il Team Scaletta ha battuto per 2 a 1 la quotata Sangiovannese nella 13^ giornata del campionato di Serie B femminile di calcio a 5, rafforzando il quarto posto in graduatoria. Sul parquet del "PalaLaganà" di Montepiselli, inizio propositivo delle joniche, pericolose con le conclusioni di Firrinceli e Foti. Sono, però, le ospiti a sbloccare il punteggio con il tiro del portiere Dragan, che centra la traversa prima di carambolare sulla schiena di Martino, autrice di un beffardo autogol. Voce ai protagonisti con Giuseppe Audia della ASD Calcio Sangiovannese Femminile "Siamo una squadra giovane e con poca esperienza attualmente. Non sono scontento della prestazione, i nostri obiettivi sono ormai raggiunti.