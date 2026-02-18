Calciatori di Serie A coinvolti in un giro di scommesse clandestine | alcuni indagati patteggiano

Sono stati accolti i patteggiamenti proposti da cinque degli indagati nell'inchiesta sul presunto sistema di scommesse clandestine che aveva coinvolto anche una dozzina di calciatori di Serie A. La giudice per l'udienza preliminare di Milano Giulia Masci ha accolto la richiesta. Della confisca, tra conti e immobili, per circa 1,5 milioni di euro, poco meno di 800mila euro sono già stati incassati. I calciatori stanno pagando sanzioni disciplinari per uscire dal procedimento, mentre Nicolò Fagioli e Sandro Tonali probabilmente ricorreranno al patteggiamento dovendo rispondere anche dell'accusa di aver pubblicizzato le piattaforme illecite di scommesse e non solo di aver scommesso illegalmente.🔗 Leggi su Milanotoday.it

La gup Giulia Masci ha ratificato le pene a due anni e sei mesi per Antonio Scinocca, Antonino Parise e Andrea Piccini, soci e amministratori della Elysium Group. Ha patteggiato due anni Patrick Frizz

