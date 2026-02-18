Calabria Sicilia e Sardegna | oltre un miliardo di euro per la ricostruzione dopo il maltempo

Il governo ha assegnato più di un miliardo di euro a Calabria, Sicilia e Sardegna per ricostruire le zone colpite dal ciclone Harry e dalle forti piogge. La decisione arriva in seguito ai danni ingenti alle infrastrutture e alle abitazioni, che hanno lasciato molte comunità in difficoltà. Con questa cifra, si punta a riattivare le attività economiche e riparare i danni più gravi. Le risorse saranno distribuite nelle prossime settimane, mentre le autorità locali preparano i piani di intervento. La ripresa dipende anche dalla collaborazione tra enti e cittadini.

Calabria, un Miliardo di Euro per la Ripresa Dopo il Maltempo: Tra Urgenza e Scommessa sul Futuro. Il governo ha stanziato oltre un miliardo di euro per sostenere la ripartenza di Calabria, Sicilia e Sardegna, dopo i danni causati dal ciclone Harry e dalle successive ondate di maltempo. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha espresso soddisfazione per la risposta tempestiva dell’esecutivo, sottolineando la necessità di una stretta collaborazione con la Protezione Civile per affrontare l’emergenza e avviare un percorso di ricostruzione duratura. L’Entità del Disastro e la Prima Risposta.🔗 Leggi su Ameve.eu

