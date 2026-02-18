Caivano ubriaco tenta di rapire un bambino al supermercato | arrestato

Caivano, un uomo di 45 anni ha tentato di rapire un bambino al supermercato dopo aver bevuto troppo. L’uomo si è avvicinato alla donna che stava uscendo con il figlio e, in stato di ebrezza, le ha gridato di consegnargli il bambino, sostenendo che non fosse suo. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti rapidamente e hanno arrestato l’uomo, portandolo via dal luogo dell’incidente. La donna è rimasta sconvolta dalla vicenda.

Un cittadino straniero di 45 anni, visibilmente ubriaco, sull'uscio di un supermercato si è avvicinato ad una donna che stava uscendo dopo aver fatto la spesa in compagnia del figlio e le ha urlato: "Questo non è tuo figlio, dammelo!". Poi ha tentato di prenderlo in braccio. Il fatto è accaduto nella serata del 17 febbraio 2026 dinanzi ad un supermercato di via Atellana a Caivano, nel Napoletano. L'uomo è stato arrestato (fonte Ansa Video).