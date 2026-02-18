Caivano tenta di rapire bimbo di 5 anni | arrestato

A Caivano, un uomo ubriaco ha provato a portare via un bambino di cinque anni nel supermercato, perché voleva portarlo via con sé. La madre del bambino ha visto tutto e ha subito allertato le forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato sul posto e ora si trova in custodia.

Ubriaco, ha tentato di rapire un bambino di 5 anni che era in compagnia della madre in un supermercato. È successo a Caivano, in provincia di Napoli, dove l’uomo, un 45enne di nazionalità ghanese, messo in fuga dai presenti, è stato poi arrestato dai Carabinieri della compagnia di Caivano che hanno ricostruito l’accaduto grazie alle telecamere di sorveglianza. Il 45enne deve rispondere di tentato sequestro di persona. La ricostruzione dei fatti. Stando a quanto ricostruito dai Carabinieri, la donna stava facendo la spesa nel supermercato in compagnia di una conoscente e dei loro figli di 5 e 8 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

