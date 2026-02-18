A Caivano, un uomo ubriaco ha cercato di portare via un bambino di cinque anni mentre la madre era al supermercato. La scena si è svolta davanti alle porte del negozio, attirando l’attenzione dei passanti che hanno subito chiamato le forze dell’ordine. L’uomo, in evidente stato di alterazione, ha tentato di afferrare il bambino, ma è stato fermato prima che potesse fare del male.

Paura a Caivano: uomo ubriaco tenta di strappare un bimbo di 5 anni alla madre davanti a un supermercato. Fermato dai Carabinieri grazie ai video di sorveglianza. Un episodio di inaudita gravità ha sconvolto la serata di via Atellana a Caivano, dove un uomo di 45 anni è stato tratto in arresto dai Carabinieri con l'accusa di tentato sequestro di persona. L'individuo, un cittadino di origini ghanesi in evidente stato di alterazione alcolica, avrebbe seminato il terrore tra i clienti di un supermercato locale, puntando con insistenza un bambino di soli cinque anni. La dinamica, avvenuta sotto gli occhi di diversi testimoni, ha visto l'aggressore scagliarsi verbalmente contro una donna che aveva appena terminato gli acquisti in compagnia di un'amica e di due minori. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Caivano: incubo fuori al market, tenta di sottrarre un bimbo alla madre

