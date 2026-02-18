Un drone ha trovato un cagnolino cieco disperso tra i rovi a Montespertoli. Il cane si era perso nel bosco e rischiava di restare intrappolato. Il drone, dotato di telecamera, ha individuato il piccolo tra i rami e ha guidato i soccorritori sul luogo. Dopo averlo raggiunto, gli operatori hanno preso il cane in braccio e lo hanno portato in salvo. L’animale era in stato di shock, ma ora sta bene. La scena si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri.

Montespertoli, 18 febbraio 2026 – Salvataggio nei boschi di Montespertoli dove un cagnolino cieco si è smarrito. Cagnolina incastrata in una tubazione di 50 centimetri: eroico salvataggio dei vigili del fuoco Cagnolino cieco disperso da giorni: salvato dai vigili del fuoco Alle 8.30 di questa mattina, 18 febbraio, è arrivata la chiamata dei vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Castelfiorentino che sono intervenuti in via San Ripoli, per il recupero dell’animale disperso da due giorni e individuato questa mattina da un operatore privato grazie a un drone. I vigili del fuoco intervenuti con una squadra ordinaria, hanno raggiunto la zona poco accessibile per la presenza di macchia e rovi che ostacolavano l’avanzamento, raggiungendo su indicazioni dall’operatore del drone la posizione del cane rimasto bloccato dalla vegetazione e dai fitti rovi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cagnolino cieco disperso, lo trova un drone: era in trappola tra i rovi

