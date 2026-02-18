Cade in casa e si rompe il femore muore in ospedale dopo l’operazione Denuncia in procura

Una donna di Copertino è morta in ospedale dopo aver subito un intervento al femore, che secondo la famiglia sarebbe stato eseguito troppo tardi. La caduta in casa ha causato la frattura e la denuncia per presunta malasanità sarà ora valutata dalla procura. La famiglia ha infatti segnalato possibili errori durante le cure.

I familiari di una 88enne di Campi Salentina hanno presentato un esposto ai carabinieri per segnalare un presunto caso di malasanità presso l’ospedale di Copertino. “Lasciata in pronto soccorso e operata in ritardo”. Accertamenti in corso Spetterà ora all’autorità giudiziaria valutare le ipotesi di reato denunciate per la possibile responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. Secondo la ricostruzione dei familiari, in buona sostanza, ci sarebbero stati dei ritardi e anche delle omissioni nelle procedure e nelle priorità di intervento da parte del personale medico e sanitario che ha preso in carico la paziente, e che alla fine avrebbero compromesso il quadro clinico, sino al decesso, dell’anziana avvenuto dopo l’operazione.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Serrone, l'ultima battuta finisce in ospedale: cacciatore cade in un dirupo e si rompe il femoreUn cacciatore di Genazzano è finito in ospedale dopo essere caduto in un dirupo durante l’ultima battuta di caccia a Serrone.

