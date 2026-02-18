Cade in casa e si rompe il femore muore in ospedale dopo l’operazione Denuncia in procura
Una donna di Copertino è morta in ospedale dopo aver subito un intervento al femore, che secondo la famiglia sarebbe stato eseguito troppo tardi. La caduta in casa ha causato la frattura e la denuncia per presunta malasanità sarà ora valutata dalla procura. La famiglia ha infatti segnalato possibili errori durante le cure.
I familiari di una 88enne di Campi Salentina hanno presentato un esposto ai carabinieri per segnalare un presunto caso di malasanità presso l’ospedale di Copertino. “Lasciata in pronto soccorso e operata in ritardo”. Accertamenti in corso Spetterà ora all’autorità giudiziaria valutare le ipotesi di reato denunciate per la possibile responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. Secondo la ricostruzione dei familiari, in buona sostanza, ci sarebbero stati dei ritardi e anche delle omissioni nelle procedure e nelle priorità di intervento da parte del personale medico e sanitario che ha preso in carico la paziente, e che alla fine avrebbero compromesso il quadro clinico, sino al decesso, dell’anziana avvenuto dopo l’operazione.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Serrone, l'ultima battuta finisce in ospedale: cacciatore cade in un dirupo e si rompe il femoreUn cacciatore di Genazzano è finito in ospedale dopo essere caduto in un dirupo durante l’ultima battuta di caccia a Serrone.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Donna anziana cade in casa, scatta il soccorso; BAMBINA CADE IN CASA E SI FA MALE; Rivarolo Canavese, pensionata cade in casa e resta a terra per ore; Cade dal terzo piano mentre tenta un furto in casa: è gravissimo.
Cade in casa e si rompe il femore, muore in ospedale dopo l’operazione. Denuncia in procuraI familiari di una 88enne di Campi Salentina hanno presentato un esposto ai carabinieri per segnalare un presunto caso di malasanità presso l’ospedale di Copertino. Lasciata in pronto soccorso e oper ... lecceprima.it
Donna anziana cade in casa, scatta il soccorsoMomenti di grande preoccupazione per una donna anziana, sola in casa, che dopo la caduta accidentale non riusciva a ... msn.com
Dopo la Juventus anche l’Atalanta cade lontana da casa. La formazione di Palladino si è dovuta arrendere ad un Borussia Dortmund cinico, che grazie alle reti di Guirassy e Beier ha vinto per 2-0 l’andata di questi playoff di Champions League. facebook
| 90' Il #Torino cade in casa e il #Bologna torna al successo dopo oltre un mese 1-2 # #TorinoBologna #SerieAENILIVE #ToroNews x.com