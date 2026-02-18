Cabal fatto a pezzi dopo Galatasaray Juve | Il colombiano macchia ogni cosa che tocca e compromette il percorso Champions
Juan Cabal ha avuto una brutta giornata dopo la partita contro il Galatasaray. La sua prestazione deludente ha attirato molte critiche e ha suscitato preoccupazioni tra i tifosi della Juve. Durante il match, il centrocampista colombiano ha commesso errori che hanno compromesso la solidità della squadra, lasciando tutti sorpresi. Un episodio particolare ha visto Cabal perdere palla in modo ingenuo, aprendo la strada al gol degli avversari.
Juan Cabal distrutto dopo la terribile prestazione offerta in Champions League contro il Galatasaray. Ecco il giudizio nei confronti del colombiano. La Juve esce con le ossa rotte dalla trasferta turca, travolta per 5-2 dal Galatasaray. L’analisi odierna di Tuttosport è impietosa nei confronti di Juan Cabal, protagonista in negativo della serata. LE ULTIME DALLA CONTINASSA Il difensore, gettato nella mischia nel secondo tempo, ha vissuto un vero incubo: dopo appena quattro minuti dal suo ingresso ha perso Yilmaz, facendosi ammonire ingenuamente. La situazione è precipitata otto minuti più tardi, quando il giocatore ha rimediato il secondo giallo e la conseguente espulsione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
