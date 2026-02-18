’Bulli nella rete’ Il progetto per prevenire

Il Rotary Club Orbetello Costa d’Argento, sotto la guida di Fernando Andreini, ha avviato il progetto ’Bulli nella rete’ per combattere il cyberbullismo nelle scuole locali. La decisione arriva dopo numerosi casi di studenti vittime di insulti e minacce online, che hanno messo in allarme genitori e insegnanti. Il progetto mira a sensibilizzare i giovani e a fornire strumenti pratici per riconoscere e affrontare le situazioni di bullismo digitale.

Il Rotary Club Orbetello Costa d’Argento, guidato dal presidente Fernando Andreini (foto), torna a porre al centro dell’attenzione un tema di grande attualità e rilevanza sociale con il progetto ’Bulli nella rete’, dedicato alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole. L’appuntamento inaugurale è fissato per oggi alle 18 presso l’auditorium comunale di Orbetello. Si tratta del secondo anno consecutivo in cui il Club promuove questo percorso di sensibilizzazione, a conferma di un impegno concreto e continuativo verso le giovani generazioni e l’intera comunità educante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

