Bulgaria will hold snap elections on April 19 says president

Iliana Iotova, presidente della Bulgaria, ha annunciato che il paese terrà elezioni anticipate il 19 aprile. La decisione arriva dopo un periodo di instabilità politica e ha lo scopo di formare un nuovo governo stabile. La data scelta segue mesi di negoziati falliti tra i principali partiti.

SOFIA, Feb 18 (Reuters) - Bulgaria will hold a snap parliamentary election on April 19, President Iliana Iotova said on Wednesday. (Reporting by Alex Lefkowitz, Writing b.