Buffett ridimensiona Amazon investe nel New York Times | scommessa su informazione e stabilità nel lungo termine

Warren Buffett ha deciso di ridurre la sua quota in Amazon e di aumentare gli investimenti nel New York Times, un’azione che riflette la sua fiducia nel settore dell’informazione e nella stabilità a lungo termine. La scelta deriva dalla convinzione che il futuro della carta stampata possa offrire opportunità di crescita, mentre Amazon, secondo Buffett, potrebbe dover affrontare sfide di mercato. Nella sua ultima mossa, il famoso investitore ha venduto azioni di Amazon per circa 1,2 miliardi di dollari e ha acquistato quote del giornale per oltre 300 milioni di dollari.

Buffett Scommette sull'Informazione: Taglio ad Amazon, Crescita nel New York Times. Warren Buffett, il leggendario investitore a capo di Berkshire Hathaway, ha compiuto una significativa riallocazione del suo portafoglio nel quarto trimestre del 2025, riducendo la sua partecipazione in Amazon e incrementando gli investimenti nel New York Times. Questa mossa strategica riflette una rivalutazione delle prospettive di crescita nei diversi settori, con una crescente preferenza per aziende considerate più stabili e resilienti nel lungo termine. Un Cambio di Prospettiva sull'E-commerce. La decisione di ridurre la quota in Amazon, un gigante dell'e-commerce che ha dominato il mercato per anni, non è arrivata inaspettatamente.