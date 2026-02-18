Raphaël Arnault si trovava a Roma mentre si svolgevano le proteste legate alla commemorazione di Acca Larentia, suscitando molte polemiche. La sua presenza ha acceso le discussioni, soprattutto perché si è verificata nello stesso periodo degli scontri. Marion Maréchal ha commentato la coincidenza, paragonandola a quanto accaduto nel caso Salis. Un dettaglio che non è passato inosservato: i manifestanti si sono radunati proprio nei pressi del luogo dove si svolgeva la contro-cerimonia.

La presenza di Raphaël Arnault a Roma, nei giorni della contro-cerimonia per Acca Larentia, non è passata inosservata. Dopo la rivelazione de il Giornale, in Parlamento sono fioccate le interrogazioni e la vicenda ha varcato i confini nazionali, arrivando fino in Francia, dove si è registrato l'interessamento di Marion Maréchal. Al Giornale, la leader di Reconquete, afferma: «Siamo di fronte alla creazione di un'internazionale della violenza antifa con la compiacenza e la complicità dei partiti di estrema sinistra». E ancora: «D'altronde basta studiare i casi di Raphael Arnault in Francia e Ilaria Salis in Italia per trovarne dimostrazione: entrambi erano referenti di gruppi antifa noti alle cronache in quanto accusati di essere stati protagonisti di aggressioni violente ed entrambi sono stati candidati e fatti eleggere deputati dai partiti di sinistra che, così facendo, hanno dato loro un premio e un'immunità parlamentare», chiosa la presidente di Identité-Libertés. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bufera sulla coincidenza con gli scontri. E Marion Maréchal: "Altro caso Salis"

