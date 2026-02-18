Bufera Benfica-Real | accuse di razzismo partita sospesa e scontro sui social

Durante la partita tra Benfica e Real Madrid a Lisbona, alcuni tifosi hanno lanciato insulti razzisti contro i giocatori di colore, portando alla sospensione dell'incontro. La discussione si è spostata subito sui social, dove molti utenti hanno condannato gli episodi e altri li hanno difesi, creando un acceso dibattito online.

Una notte di Champions trasformata in un caso internazionale. Dopo il gol dell’1-0 firmato da Vinícius Júnior, la sfida tra Benfica e Real Madrid è scivolata in un clima incandescente tra accuse di razzismo, sospensione del match e un durissimo botta e risposta a distanza. Tutto accade pochi minuti dopo la rete del vantaggio madridista. Vinícius si avvicina all’arbitro, il francese François Letexier, denunciando di aver ricevuto insulti razzisti da un avversario. Il brasiliano indica chiaramente il numero 25 del Benfica, Gianluca Prestianni. La tensione sale rapidamente. L’attaccante del Real si dirige verso la panchina, scambia qualche parola con l’allenatore del Benfica José Mourinho e poi si siede, dando l’impressione di non voler riprendere il gioco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Vinicius-gol, provocazione e accuse: "Prestianni mi ha chiamato scimmia". Benfica-Real sospesa 8'Vinicius ha segnato un gol e ha poi rivolto una frase ritenuta provocatoria, accusando Prestianni di averlo chiamato

Vinicius-Prestianni, bufera per accuse di razzismo in Champions LeagueVinicius, attaccante del Real Madrid, ha accusato Gianluca Prestianni di avergli rivolto insulti razzisti durante la partita contro il Benfica, giocata ieri sera.

