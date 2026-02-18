Ascolti TV di lunedì 16 febbraio 2026: Cuori 3 vince in spettatori, Taratata leader di share. Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 brillano su Rai2 Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” Lucio Presta accusa Sonia Bruganelli: “Ha tradito Paolo Bonolis”. Le rivelazioni choc nell’autobiografia Checco Zalone supera i 75 milioni di euro e oltre 9,3 milioni di spettatori: nessuno regge il confronto al box office 2026 Buen Camino è ufficialmente il film più visto in Italia dal 2000 a oggi. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Buen Camino da record: è il film più visto del secolo in Italia

“Buen Camino” è il film più visto del secolo, quanto ha guadagnato ancora Checco Zalone“Buen Camino” di Checco Zalone si conferma il film più visto del secolo in Italia.

Leggi anche: Checco Zalone da record supera se stesso: “Buen camino” è il film italiano più visto di sempre

Checco Zalone nella storia: Buen Camino è il film con l'incasso più alto della storia italiana

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.