BTP Valore 2026 al via il 2 marzo | durata 6 anni cedole trimestrali e bonus finale 0,8%

Il BTP Valore 2026 è stato lanciato il 2 marzo, con l’obiettivo di attrarre i risparmiatori individuali. La nuova emissione durerà sei anni e offrirà cedole trimestrali, oltre a un bonus finale dello 0,8%. L’investimento si rivolge a chi cerca un modo semplice e sicuro per far crescere i propri risparmi nel tempo. La sottoscrizione si chiude il 6 marzo, lasciando ai piccoli investitori pochi giorni per decidere.

Dal 2 al 6 marzo 2026 arriva una nuova emissione del BTP Valore, il titolo di Stato pensato esclusivamente per i piccoli risparmiatori. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato un nuovo collocamento con durata di 6 anni, cedole trimestrali crescenti nel tempo e un premio finale extra dello 0,8% per chi mantiene il titolo fino alla scadenza. L'investimento minimo parte da 1.000 euro e non sono previste commissioni di sottoscrizione durante i giorni di collocamento. Anche questa emissione conferma le agevolazioni fiscali tipiche dei titoli di Stato, inclusa la tassazione al 12,5% e l'esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.