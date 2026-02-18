Bronzo olimpico per Pellegrino e Barp | Italia protagonista nello sci di fondo
Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno portato a casa un bronzo alle Olimpiadi, dimostrando la forza dello sci di fondo italiano. La loro prestazione ha sorpreso gli spettatori, soprattutto perché hanno superato avversari più quotati nella gara a squadre. La medaglia arriva dopo mesi di allenamenti intensi, con i due atleti che hanno affrontato le difficoltà del percorso con determinazione.
L’Italia conquista un’altra medaglia nello sci di fondo olimpico grazie a Federico Pellegrino ed Elia Barp. Nella gara individuale a squadre, la competizione è stata serrata fino all’ultimo giro, con Italia, Stati Uniti e Norvegia che si sono staccate dal resto degli atleti. Gli Stati Uniti e l’Italia hanno lottato fino a pochi secondi dalla fine per la medaglia d’argento, che alla fine è stata conquistata dagli statunitensi. La Norvegia, trascinata dall’incredibile spinta finale di Johannes Klaebo, ha invece conquistato l’oro con relativa facilità. Questo bronzo rappresenta la seconda medaglia italiana nello sci di fondo a queste Olimpiadi, dopo il bronzo ottenuto domenica nella staffetta maschile. 🔗 Leggi su Billipop.com
Show di Pellegrino e Barp: l’Italia è bronzo nella Team Sprint dello sci di fondo. Quinto oro per l’alieno KlaeboPellegrino e Barp portano l’Italia sul podio nella Team Sprint di sci di fondo, un risultato arrivato dopo una forte battaglia con le altre squadre.
Milano-Cortina, orgoglio Italia: Pellegrino trascina la staffetta nello sci di fondo al bronzo. Tutti i portabandiera azzurri a medagliaFederico Pellegrino ha portato l’Italia sul podio nella staffetta di sci di fondo a Milano-Cortina, conquistando il bronzo dopo una gara combattuta.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Staffetta Italia sci di fondo uomini bronzo a Milano Cortina 2026 · Risultati Olimpiadi oggi; Milano Cortina 2026, Italia oro nello short track misto e bronzo nel doppio misto curling; LA STAFFETTA AZZURRA E’ DI BRONZO A TESERO: GRAZ/BARP/CAROLLO/PELLEGRINO FANNO GIOIRE LO SCI DI FONDO; L'Italia torna sul podio olimpico dopo 20 anni: azzurri di bronzo nella staffetta in Val di Fiemme.
Medaglie azzurre. Pellegrino e Barp bronzo nella sprint di fondoLe azzurre Andrea Vötter e Marion Oberhofer hanno vinto la medaglia d'oro nel doppio femminile, al suo esordio nel programma olimpico dello slittino. Già al comando dopo la prima manche, il doppio ... avvenire.it
Elia Barp e Federico Pellegrino fantastici, Italia medaglia di bronzo nella Team Sprint maschileElia Barp e Federico Pellegrino conquistano una splendida medaglia di bronzo nella Team Sprint maschile alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Azzurri chiudono solo alle spalle della ... fanpage.it
Dal Corno alle Scale al bronzo olimpico: chi è Flora Tabanelli x.com
Dall'appennino al Bronzo olimpico Ci sono storie che il palcoscenico olimpico sembra quasi costruire apposta, ma questa no. Questa è reale, dolorosa, straordinaria. Flora Tabanelli sale sul podio di Livigno con una medaglia di bronzo al collo e una lesione al facebook