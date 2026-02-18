Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno portato a casa un bronzo alle Olimpiadi, dimostrando la forza dello sci di fondo italiano. La loro prestazione ha sorpreso gli spettatori, soprattutto perché hanno superato avversari più quotati nella gara a squadre. La medaglia arriva dopo mesi di allenamenti intensi, con i due atleti che hanno affrontato le difficoltà del percorso con determinazione.

L’Italia conquista un’altra medaglia nello sci di fondo olimpico grazie a Federico Pellegrino ed Elia Barp. Nella gara individuale a squadre, la competizione è stata serrata fino all’ultimo giro, con Italia, Stati Uniti e Norvegia che si sono staccate dal resto degli atleti. Gli Stati Uniti e l’Italia hanno lottato fino a pochi secondi dalla fine per la medaglia d’argento, che alla fine è stata conquistata dagli statunitensi. La Norvegia, trascinata dall’incredibile spinta finale di Johannes Klaebo, ha invece conquistato l’oro con relativa facilità. Questo bronzo rappresenta la seconda medaglia italiana nello sci di fondo a queste Olimpiadi, dopo il bronzo ottenuto domenica nella staffetta maschile. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Bronzo olimpico per Pellegrino e Barp: Italia protagonista nello sci di fondo

Show di Pellegrino e Barp: l’Italia è bronzo nella Team Sprint dello sci di fondo. Quinto oro per l’alieno KlaeboPellegrino e Barp portano l’Italia sul podio nella Team Sprint di sci di fondo, un risultato arrivato dopo una forte battaglia con le altre squadre.

Milano-Cortina, orgoglio Italia: Pellegrino trascina la staffetta nello sci di fondo al bronzo. Tutti i portabandiera azzurri a medagliaFederico Pellegrino ha portato l’Italia sul podio nella staffetta di sci di fondo a Milano-Cortina, conquistando il bronzo dopo una gara combattuta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.