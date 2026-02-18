Brock Lesnar pronto a tornare a Elimination Chamber

Brock Lesnar si prepara a tornare a Elimination Chamber dopo aver annunciato la sua presenza a Raw prima dell’evento. La sua partecipazione crea grande attesa tra i fan, che sperano in un nuovo scontro sul ring. Recentemente, il wrestler ha postato sui social immagini che lo ritraggono in allenamento, alimentando le speculazioni. La sua presenza potrebbe cambiare gli equilibri della competizione e attirare molti spettatori all’evento. La sua decisione di tornare in scena ha già scatenato numerose discussioni tra gli appassionati di wrestling.

Nel panorama WWE, l'attesa intorno a Brock Lesnar cresce in vistas dell'Elimination Chamber: l'annuncio di un'apparizione a Raw prima del Premium Live Event alimenta le speculazioni su un possibile inserimento dello stile icona del wrestling nella contesa, pur restando vigente che uno slot resta disponibile tra i partecipanti qualificati. L'opportunità di un ingresso immediato, su una card già piena di nomi pesanti, potrebbe cambiare gli snodi della serata e le dinamiche verso la programmazione successiva. l'ipotesi di un ingresso di brock lesnar trova riscontro nelle voci che circolano tra addetti ai lavori e fan, in ragione di una presenza confermata a raw il lunedì precedente all'evento e della presenza di un posto ancora vacante nel match di eliminazione.