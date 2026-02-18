Brignone torna al J Medical dove si è curata per 10 mesi | l' affettuosa accoglienza

Federica Brignone è tornata al J Medical, dove si è curata per dieci mesi dopo un infortunio alla schiena. La campionessa di sci ha effettuato i controlli fisici necessari per valutare il suo stato di salute e decidere se continuare la stagione. L'atleta è stata accolta con entusiasmo da medici e staff, che l’hanno supportata durante le visite. La sua presenza nel centro medico rappresenta un passo importante nel percorso di recupero. Ora aspetta con trepidazione i risultati delle analisi.

Federica Brignone si è presentata al J Medical per i test fisici che la porteranno a decidere se proseguire la stagione o no, dopo la doppio oro conquistato alle Olimpiadi di Milano Cortina. La sciatrice è arrivata puntualissima alle 15 ed è stata accolta da un caloroso applauso dello staff all'ingresso del centro medico della Juventus.