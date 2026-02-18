Brignone e gli eroi del motorsport storie di chi cade e si rialza | Kubica Lauda Doohan e

Federica Brignone si è infortunata durante una gara di sci, ma ha deciso di tornare in pista nonostante le ferite, dimostrando grande determinazione. La sua storia si unisce a quella di piloti del motorsport come Kubica, Lauda e Doohan, che hanno affrontato gravi incidenti e sono riusciti a risalire. I loro recuperi sono esempi di forza e volontà, anche dopo cadute difficili.

Atleti che cadono e risorgono, come Federica Brignone: ferite, fratture, ustioni non riescono a fermarli. Come nello sci, accade anche in pista ai piloti di auto (F1 e rally su tutti) e moto. Pronti a rimettersi al volante o in sella dopo incidenti che avrebbero potuto stroncarne la carriera. Ecco le storie di questi eroi delle competizioni.