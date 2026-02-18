Brianza | Acinque certificata per la parità di genere oltre il 40% di donne in ruoli chiave Un modello per l’Italia

Acinque, azienda della Brianza, ha ottenuto per la seconda volta la certificazione UNI Pdr 125:2022, dimostrando il suo impegno concreto per la parità di genere. Questa decisione si traduce in un’azienda in cui oltre il 40% delle posizioni di vertice sono occupate da donne, un dato che testimonia il cambiamento avviato nel settore industriale locale. L’impresa si impegna a promuovere un equilibrio tra i ruoli maschili e femminili, puntando a diventare un esempio per il resto del Paese.

Acinque: La Brianza Scommette sulle Donne e Raddoppia la Certificazione di Genere. Un’azienda brianzola, Acinque, si distingue nel panorama industriale italiano per aver ottenuto per la seconda volta consecutiva la Certificazione UNI Pdr 125:2022, un riconoscimento che attesta un impegno concreto e misurabile verso la parità di genere. Con oltre il 40% di donne in posizioni manageriali, l’azienda di Monza e della Brianza si pone come un esempio di come investire nella diversità possa portare a risultati tangibili e duraturi. Un Percorso Certificato: Dalla Strategia ai Fatti. La certificazione, rilasciata dopo verifiche e audit rigorosi da RINA, una multinazionale presente in oltre 70 Paesi, non si limita alla sola sede di Monza, ma si estende a tutte le società del Gruppo Acinque.🔗 Leggi su Ameve.eu

