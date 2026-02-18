Brann-Bologna | risalita rossoblù in Norvegia può arrivare una conferma
Il Brann ha vinto la partita contro il Bologna per 2-1, portando a una significativa risalita in classifica. La squadra norvegese si prepara ora a ricevere una possibile conferma ufficiale della vittoria durante la trasferta in Norvegia. Nel frattempo, il valore complessivo dei giocatori del Brann si aggira intorno ai 23 milioni di euro, poco meno rispetto ai 25 milioni di Orsolini, che rappresenta uno dei punti di forza dei rossoblù.
Bologna, chi si rivede: i rossoblù pescano il Brann nei playoff di Europa LeagueQuesta sera a Nyon sono stati definiti gli incontri playoff di Europa League.
Helland Bologna: accordo trovato per il difensore del Brann, visite mediche già in programma. Tutti i dettagli del colpo rossoblùHelland Bologna ha raggiunto un accordo con il difensore del Brann, con le visite mediche già in programma.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Il ritorno in campo del Bologna in vista del Brann e, soprattutto, quello di Heggem, uniti al rinnovo di Pessina e al riscatto di Aebischer del Pisa: ecco le notizie di oggi sui Rossoblù facebook
