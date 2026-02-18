L’intera rosa dei norvegesiha una valutazione di circa 23 milioni di euro, due in meno del valore di mercato di Riccardo Orsolini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Bologna, chi si rivede: i rossoblù pescano il Brann nei playoff di Europa LeagueQuesta sera a Nyon sono stati definiti gli incontri playoff di Europa League.

Helland Bologna: accordo trovato per il difensore del Brann, visite mediche già in programma. Tutti i dettagli del colpo rossoblùHelland Bologna ha raggiunto un accordo con il difensore del Brann, con le visite mediche già in programma.

Argomenti discussi: Brann-Bologna: risalita rossoblù, in Norvegia può arrivare una conferma.

Brann-Bologna: dove vederla, canale tv, streaming, formazioniLa partita sarà visibile su Sky, casa dell’Europa League per questa stagione: si può vedere su Sky Sport Uno, canale 201, e su Sky Sport Calcio sul canale 252. Collegamenti con Bergen anche per ... calciomercato.com

Chi arbitra Brann – Bologna: designazione ufficiale, precedenti e dettagliScopri chi arbitra Brann?–?Bologna, andata dei playoff di Europa League 2025/26. Rade Obrenovi? dirige il match con assistenti esperti e VAR internazionale. Precedenti, designazione ufficiale e dettag ... tag24.it

Il ritorno in campo del Bologna in vista del Brann e, soprattutto, quello di Heggem, uniti al rinnovo di Pessina e al riscatto di Aebischer del Pisa: ecco le notizie di oggi sui Rossoblù facebook

Brann- #Bologna e Jagiellonia- #Fiorentina, gli arbitri del match x.com