Il match tra Brann e Bologna si svolge in Norvegia e rappresenta una sfida valida per gli ottavi di Europa League, un traguardo che i rossoblù non raggiungono da 27 anni. La squadra di Italiano punta a superare il turno, sfruttando la buona forma e la determinazione. I bookmaker danno favoriti i felsinei, che vogliono mettere subito le cose in chiaro con una vittoria in trasferta.

Gara di andata dei playoff di Europa League in Norvegia per la squadra di Italiano, favorita dei bookie per il passaggio del turno Sono ventisette anni che il Bologna non entra negli ottavi di finale di una coppa internazionale. La grande occasione, adesso, è rappresentata dalla sfida dei playoff con il Brann che permetterà alla squadra vincente di entrare nel tabellone principale di Europa League. Scopriamo pronostico e quote di Brann-Bologna in programma giovedì 19 febbraio alle ore 18,45. Il Bologna è costretto ad affrontare questa doppia sfida dei play off perché si è classificata al decimo posto nel maxi girone di qualificazione: sarebbe servito l'ottavo per entrare nel tabellone principale come ha fatto la Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brann-Bologna, i rossoblù cercano gli ottavi in Europa dopo 27 anni: il pronostico

Bologna, un’Europa dolceamara. Rowe, Orso, Pobega: tris al Maccabi. Ma non basta per gli ottavi diretti. Agli spareggi con Brann o ZagabriaIl Bologna pensa di aver fatto abbastanza per passare agli ottavi di Europa League, ma alla fine non basta.

Bologna, chi si rivede: i rossoblù pescano il Brann nei playoff di Europa LeagueQuesta sera a Nyon sono stati definiti gli incontri playoff di Europa League.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.