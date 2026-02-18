Borussia Dortmund spietato Atalanta ko | 2-0 nell’andata playoff

Il Borussia Dortmund ha vinto 2-0 contro l’Atalanta nella partita di andata dei playoff, causando la sconfitta della squadra italiana. La gara si è giocata in Germania e i bergamaschi hanno faticato a trovare il ritmo giusto, subendo due reti nel primo tempo. Con questa vittoria, il Borussia si prepara alla sfida di ritorno con un buon vantaggio.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel 6; Reggiani 5.5, Anton 6, Bensebaini 6; Ryerson 6.5, Bellingham 6, Nmecha 6.5 (37'st Sabitzer sv), Svensson 6; Beier 7 (25'st Adeyemi 6), Brandt 6.5 (25'st Chukwuemeka 6); Guirassy 7.5 (37'st Fabio Silva sv). In panchina: Ostrzinski, Meyer, Couto, Ozcan, Inacio, Kabar, Krevsun, Bernkara. Allenatore: Kovac 6. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Kossonou 5, Djimsiti 5.5 (1'st Hien 6), Kolasinac 6; Zappacosta 5.5 (27'st Bellanova 5.5), de Roon 6 (18'st Sulemana 6), Ederson 6, Bernasconi 5.5; Pasalic 6, Zalewski 6.