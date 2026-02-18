Boris Lisica è il nuovo allenatore della Pallamano Trieste

Boris Lisica ha preso il comando della Pallamano Trieste 1970 dopo che la società ha deciso di cambiare allenatore a causa dei risultati deludenti nelle ultime partite. Nato a Spalato nel 1970, il nuovo tecnico ha già iniziato ad allenare la squadra e sta lavorando per preparare la trasferta di campionato in programma questa settimana. Lisica si è subito concentrato sulla strategia e sui miglioramenti da apportare alla formazione biancorossa.

Ex giocatore conosciuto nella massima serie italiana, dove ha ricoperto il ruolo di terzino sinistro indossando le maglie di Rovigo, Romagna, Bressanone, Prato e della stessa Trieste nella stagione 20032004 con Silvio Ivandija capo allenatore, Lisica ha iniziato la carriera tecnica con incarichi di rilievo nelle Nazionali giovanili croate. Con le selezioni Under 20 e Under 18 ha ottenuto un quarto posto agli Europei in Danimarca, il terzo gradino del podio all'European Youth Olympic Festival e un altro quarto posto continentale.

La Pallamano esonera Carpanese: a breve il nome del nuovo allenatoreLa Pallamano Trieste 1970 ha deciso di cambiare allenatore dopo le recenti sconfitte, esonerando Andrea Carpanese.

