Borghi a rischio di spopolamento? Non Cortemilia grazie alla gestione imprenditoriale di Paola Veglio

Paola Veglio ha deciso di investire a Cortemilia, un borgo dell’Alta Langa con 2.100 abitanti, per contrastare il rischio di spopolamento. La sua azienda, Brovind Vibratori spa, ha aperto una sede nel centro storico, creando nuovi posti di lavoro e attirando giovani professionisti. Veglio punta a trasformare il borgo in un centro tecnologico, senza perdere le tradizioni enogastronomiche. La sua iniziativa ha già portato una ventina di assunzioni e stimola altri imprenditori a seguire l’esempio. La sfida continua con l’obiettivo di rendere stabile la comunità locale.

(Adnkronos) – Borghi a rischio spopolamento? Non per Cortemilia, 2100 abitanti nell'Alta Langa, dove Paola Veglio, amministratore delegato di Brovind Vibratori spa, da anni si impegna per garantire un futuro al territorio, con il sogno, dice all'AdnkronosLabitalia di "rendere questo borgo storico, noto per l'enogastronomia e il turismo, un polo tecnologico a disoccupazione zero".