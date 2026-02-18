Boom di spostamenti in Uber per le Olimpiadi una destinazione è a +2.000%

Uber ha registrato un grande incremento negli spostamenti durante le Olimpiadi, soprattutto a Milano, dove le corse sono aumentate fino a +2.000%. Molti utenti hanno scelto di usare l’app per raggiungere le località olimpiche, come il centro città e le aree delle competizioni. La forte domanda si nota anche nelle zone turistiche e negli hotel vicino alle stazioni principali.

Uber ha registrato un aumento significativo della domanda di mobilità a Milano e nelle principali località coinvolte nei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. In particolare, si rilevano picchi in prossimità degli impianti di gara e incrementi a tre cifre in diverse città ospitanti. La crescita è trainata in larga parte dagli utenti internazionali, soprattutto americani e canadesi, si legge in una nota. A livello complessivo, le corse effettuate da viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti risultano in aumento di oltre il 110% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre quelle effettuate da utenti canadesi crescono di oltre il 100%, a conferma dell'attrattività globale dell'evento.