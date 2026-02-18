Boom di spostamenti in Uber per le Olimpiadi un luogo è a +2.000%

Uber ha visto un’impennata delle corse a Milano e nelle zone dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, causata dall’afflusso di turisti e visitatori. In alcune aree, il numero di spostamenti è aumentato fino al 2.000%, portando le vetture a circolare quasi senza sosta. Molti utenti scelgono Uber per raggiungere gli impianti e gli eventi olimpici, preferendolo ai mezzi pubblici e alle auto proprie. Un esempio concreto riguarda il centro di Milano, dove le richieste di corse sono triplicate rispetto alla settimana precedente.

Uber ha registrato un aumento significativo della domanda di mobilità a Milano e nelle principali località coinvolte nei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. In particolare, si rilevano picchi in prossimità degli impianti di gara e incrementi a tre cifre in diverse città ospitanti. La crescita è trainata in larga parte dagli utenti internazionali, soprattutto americani e canadesi, si legge in una nota. A livello complessivo, le corse effettuate da viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti risultano in aumento di oltre il 110% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre quelle effettuate da utenti canadesi crescono di oltre il 100%, a conferma dell'attrattività globale dell'evento.