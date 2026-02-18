Bonus bollette Cdm approva il decreto | in cosa consiste e a chi spetta

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che introduce il bonus bollette, dopo aver riscontrato aumenti significativi nelle spese energetiche di famiglie e imprese. La misura prevede sconti sul gas e sulle bollette per chi ha redditi bassi o si trova in difficoltà economica, con un supporto mirato alle utenze domestiche più vulnerabili. Inoltre, sono state inserite agevolazioni per le aziende che investono in energie rinnovabili e tecnologie digitali. La nuova normativa mira a alleggerire il peso delle spese energetiche in un momento di crisi.

Il Bonus Bollette, approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, rappresenta un passo concreto per rispondere alle esigenze delle famiglie, specialmente quelle più vulnerabili, e delle imprese. Gli interventi previsti sono mirati a rafforzare il sistema economico nazionale, favorendo la competitività delle aziende italiane sui mercati internazionali. "Ridurre il peso delle bollette e i costi energetici è stato un obiettivo prioritario di Forza Italia, che oggi si concretizza in una promessa mantenuta", così si esprime Paolo Barelli, il presidente dei deputati di Forza Italia, in una nota. Il Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, contenente anche misure di carattere strutturale, pone la giusta attenzione alle difficoltà affrontate da nuclei familiari e aziende, promuovendo con decisione le energie rinnovabili e l'innovazione.