Bonolis Carlucci | che musica!

Paolo Bonolis e Carolyne Carlucci hanno dimostrato che la musica in TV può funzionare anche senza Sanremo, sfidando le aspettative. I due conduttori hanno portato sul palco uno spettacolo ricco di ritmo e allegria, attirando l’attenzione di molti spettatori. In un momento in cui si pensava che solo le polemiche e le gare creassero interesse, questa serata ha dimostrato il contrario. La musica ha conquistato il pubblico, anche fuori dal contesto delle grandi competizioni.

Dunque, ormai il mito che la musica in tv funziona solo a Sanremo e se c'è sfida, gara, polemica, intrugli, annessi e connessi, in questi giorni sembra definitivamente sfatato. Basta vedere la sequenza: lunedì scorso e l'altro ieri Paolo Bonolis su Canale 5 con un'infilata di super artisti che hanno preferito il palco tranquillo e dialogante di Bergamo (e di Taratata) a quello dell'Ariston ha conquistato quasi il 19 per cento di share e 2.193.000 spettatori. Sabato sera su Raiuno Antonella Clerici è riuscita nella mirabile impresa di vincere la serata con la finale di The Voice kids con uno show delicato e rasserenante e una squadra di bambini dalla voce fenomenale: 3. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

