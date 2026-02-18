Bonelli di AVS alla Camera mostra le lettere con minacce di morte a moglie e figlia | Vi spareremo in testa
Bonelli di AVS ha letto in aula alla Camera le lettere in cui lui, sua moglie e sua figlia ricevono minacce di morte, tra cui frasi come
Il leader di Avs Angelo Bonelli ha ricevuto una serie di minacce di morte. Colpite dalle intimidazioni anche sua moglie e sua figlia. Il parlamentare ha parlato del caso alla Camera, mostrando in Aula alcune lettere che sono state recapitate a lui e ai suoi familiari. Il deputato, nel suo intervento, ha anche attaccato il ministro Matteo Salvini per avere associato il suo nome all’efferato omicidio di Quentin, il giovane francese picchiato a morte a Lione, vicenda per cui è implicato un gruppo antifascista transalpino. Bonelli di Avs alla Camera rivela le lettere ricevute con minacce di morte “Gravissimo leggere di leader di partito che mettono il simbolo di Avs sopra l’immagine dell’efferato omicidio di Quentin” e “mi riferisco anche al ministro Salvini”, ha esordito Bonelli in Aula. 🔗 Leggi su Virgilio.it
