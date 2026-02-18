Bonelli Avs | Ho denunciato in Aula minacce ricevute la destra abbassi i toni

Il deputato Bonelli ha reso pubbliche le minacce che ha ricevuto, accusando la destra di usare toni troppo aggressivi. La decisione nasce dopo alcuni commenti forti e insulti rivolti a lui sui social e in aula. Bonelli ha spiegato di aver voluto mostrare le sue ferite per invitare gli avversari a moderare il linguaggio. La sua scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra i politici, alcuni chiedendo rispetto e altri difendendo la libertà di espressione. La vicenda continua a far discutere nell’ambiente politico.

(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2026 "Ho ritenuto opportuno rendere pubbliche le minacce che ho ricevuto per dire alla destra di abbassare i toni, perché quando si accusa una parte politica. Soprattutto a Piantedosi che ha accusato Alleanza Verdi e Sinistra di essere complici delle violenze di piazza, trasformandoci in bersagli e purtroppo questo è accaduto. Minacce orribili che riguardano la mia famiglia, i miei cari, ovviamente ho tutto denunciato, ma io lancio un appello e in particolare lo lancio ai giovani. Pratichiamo la non violenza" così il deputato Bonelli di Avs. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.