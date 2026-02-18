Bonelli Avs | Ho denunciato in Aula minacce ricevute la destra abbassi i toni – Il video
Bonelli, membro dell'Avs, ha raccontato di aver denunciato in Parlamento alcune minacce ricevute via email e sui social. La causa di questa decisione è stata l’intensificarsi di insulti e intimidazioni provenienti da esponenti della destra politica. Bonelli ha mostrato un video in cui si vedono alcuni messaggi aggressivi rivolti a lui negli ultimi giorni. La sua azione mira a far capire che le parole violente non devono diventare norma nel dibattito pubblico. La questione rimane al centro del dibattito politico attuale.
(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2026 "Ho ritenuto opportuno rendere pubbliche le minacce che ho ricevuto per dire alla destra di abbassare i toni, perché quando si accusa una parte politica. Soprattutto a Piantedosi che ha accusato Alleanza Verdi e Sinistra di essere complici delle violenze di piazza, trasformandoci in bersagli e purtroppo questo è accaduto. Minacce orribili che riguardano la mia famiglia, i miei cari, ovviamente ho tutto denunciato, ma io lancio un appello e in particolare lo lancio ai giovani. Pratichiamo la non violenza" così il deputato Bonelli di Avs. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online
