Giacomo Bonaventura è rimasto senza contratto dopo la rescissione con il suo club, a causa di una lunga assenza per infortuni. Ora cerca una nuova squadra di Serie A che gli dia fiducia e spazio. Il centrocampista, 34 anni, si allena duramente per tornare in forma e dimostrare di essere ancora competitivo. Diverse società lo stanno monitorando, interessate a valutare le sue condizioni fisiche. Bonaventura spera di ricevere presto un’offerta concreta e di tornare a giocare in campionato. La prossima settimana potrebbe essere decisiva.

Giacomo Bonaventura continua a restare attivo sul piano tecnico, con la determinazione di chi sente di poter offrire ancora qualcosa a livello ad alto livello. A 36 anni, il centrocampista marchigiano si allena quotidianamente in modo autonomo, in attesa di un progetto tecnico che possa valorizzarne esperienza e caratteristiche. La sua condizione di professionista libero consente di accordarsi in qualsiasi momento, anche se le valutazioni restano orientate a contesti capaci di offrire continuità, inserimenti offensivi e gioco verticale. Il profilo di bonaventura svincolato resta appetibile per numerosi direttori sportivi: il possesso di visione di gioco, capacita di inserimenti e una storia di quasi 400 presenze nel massimo campionato ne fanno una riserva di valore affidabile sia in italia sia oltreconfine.

© Mondosport24.com - Bonaventura svincolato: quale squadra di Serie A lo acquisterà?

